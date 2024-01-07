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«Милан» на 9 очков отстает от лидирующего «Интера» после 1-го круга Серии А

«Милан» на 9 очков отстает от лидирующего «Интера» после 1-го круга Серии А

В сегодняшнем матче 19-го тура «россонери» крупно обыграли «Эмполи» на выезде (3:0). После 1-го круга в Серии А «Милан» с 39 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 9 очков.

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