«Милан» на 9 очков отстает от лидирующего «Интера» после 1-го круга Серии А

В сегодняшнем матче 19-го тура «россонери» крупно обыграли «Эмполи» на выезде (3:0). После 1-го круга в Серии А «Милан» с 39 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 9 очков.