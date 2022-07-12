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Год бесплатных поездок достался миллионному пассажиру "Ласточки" в Самаре

Год бесплатных поездок достался миллионному пассажиру "Ласточки" в Самаре

На самарском вокзале встретили счастливую обладательницу миллионного билета на скоростной поезд. Счастливый билет на электричку сообщением Самара – Жигулевск приобрела Екатерина Ронзина – молодой специалист одного из тольяттинских предприятий.

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