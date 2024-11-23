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 Новым руководителем СКР по Сочи назначен бывший следователь по особо важным делам

 Новым руководителем СКР по Сочи назначен бывший следователь по особо важным делам

 Новым руководителем СКР по Сочи назначен бывший следователь по особо важным деламПриказом  главы СК РФ на должность заместителя руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю – руководителя следственного отдела по  Сочи назначен Сергей Чудаков.

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