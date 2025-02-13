Украинские беспилотники атаковали Липецк, над городом прозвучало не менее десяти взрывов Киевская хунта атаковала Липецкую область России беспилотниками, власти региона сообщают об отражении ночной атаки.
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Украинские беспилотники атаковали Липецк, над городом прозвучало не менее десяти взрывов Киевская хунта атаковала Липецкую область России беспилотниками, власти региона сообщают об отражении ночной атаки.
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