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Украинские беспилотники атаковали Липецк, над городом прозвучало не менее десяти

Украинские беспилотники атаковали Липецк, над городом прозвучало не менее десяти взрывов Киевская хунта атаковала Липецкую область России беспилотниками, власти региона сообщают об отражении ночной атаки.

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