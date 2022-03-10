Давыдов о «Динамо»: «В Череповце Кудашов вернулся. Команда была заряжена и управляема, все линии четко работали. Это обнадеживает»

Виталий Давыдов поделился мыслями об игре «Динамо» в серии против «Северстали» (2-2). – «По-прежнему верю в «Динамо», – сказали вы после двух домашних поражений родного клуба.

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