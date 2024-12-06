Ротшильды проболтались: Мировая закулиса предупредила "своих", чем закончится СВО

Я считаю, что русская армия движется на запад, а не на восток...

... смех- один дебил ослиным хвостом накарябал бред, а соседи по койкам этого дурдома пытаются найти смысл...

sС

savinnikolay Савин

Только капитуляция и Украина в составе России, под безопасным колпаком Орешника, Зеленский как главный убийца украинского народа будет казнен, или подохнет от передоза который ему вколет его охрана…