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Ротшильды проболтались: Мировая закулиса предупредила "своих", чем закончится СВО

Ротшильды проболтались: Мировая закулиса предупредила "своих", чем закончится СВО

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА The Economist по традиции представил читателям перед Новым годом очередную обложку-ребус.

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Комментарии
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ЙХ
Йож Хитрый
Я считаю, что русская армия движется на запад, а не на восток...
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1 час.
ВВ
Владимир Витковский
... смех- один дебил ослиным хвостом накарябал бред, а соседи по койкам этого дурдома пытаются найти смысл...
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32 мин.
savinnikolay Савин
Только капитуляция и Украина в составе России, под безопасным колпаком Орешника, Зеленский как главный убийца украинского народа будет казнен, или подохнет от передоза который ему вколет его охрана…
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10 мин.

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