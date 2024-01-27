Ищете сладкое блюдо, для приготовления которого не нужно включать духовой шкаф? Поздравляем — ваши поиски окончены! Невесомый молочный десерт с орехами, рецептом которого решила поделиться наша редакция, не требует выпекания.
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