Песков выразил надежду, что все процессы в Армении будут законными

В Кремле надеются, что в ходе происходящих в Армении внутриполитических процессов будут соблюдаться права всех участников этих событий, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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