Мэйси Уильямс вдохновилась Сандрой Буллок на премьере «Практической магии 2»

Мэйси Уильямс решила сделать Сандру Буллок своей главной модной музой во время промокампании фильма «Практическая магия 2».
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