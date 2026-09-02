«Влупим по Белоруссии – Лукашенко перетерпит» – в Киеве призывают бить ракетами по дронам, не взирая на границы

У России есть все средства для того, чтобы воздушная тревога в Киеве звучала круглосуточно. Об этом в эфире «Киев 24» заявил киевский авиаэксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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