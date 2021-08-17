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Ни врачей, ни спецучреждений: низкий уровень помощи наркозависимым в ЕАО отметили эксперты

Ни врачей, ни спецучреждений: низкий уровень помощи наркозависимым в ЕАО отметили эксперты

Еврейская автономная область оказалась в списке российских регионов, не имеющих специализированных учреждений для реабилитации наркологических больных, количество реабилитационных коек в этих субъектах также весьма ограничено.

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