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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников делит с Эриком Стаалом 2-е место по очкам в плей-офф в истории «Каролины» (43). Лидирует Ахо с 79 баллами

Свечников делит с Эриком Стаалом 2-е место по очкам в плей-офф в истории «Каролины» (43). Лидирует Ахо с 79 баллами

Форвард «Каролины» стал автором победного гола в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона» (4:0, 2-1).

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