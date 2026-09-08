Учёные раскрыли неожиданную причину смерти более полутора миллионов человек

В 2023 году воздействие табачного дыма на некурящих стало причиной 1,66 млн преждевременных смертей. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале The Lancet.
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