Сообщается, что Palantir и Anduril создают технологический консорциум для участия в торгах по оборонным контрактам

Два крупных игрока в сфере оборонных технологий, Palantir и Anduril, ведут переговоры с такими компаниями, как SpaceX, OpenAI, Saronic и Scale AI, о создании консорциума для участия в тендерах на контракты Пентагона, говорится в сообщении Financial Times.
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