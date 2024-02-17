В Тамбовской области 18-летняя девушка отправится на 6 лет в колонию

Первомайским районным судом 18-летняя девушка осуждена к реальному лишению свободы. Судом установлено, что весной и летом 2023 года она вступила для совместного сбыта наркотиков в преступный сговор с неустановленным лицом.
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