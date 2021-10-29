В войсках ЮВО проведены комплексные тренировки с дежурными подразделениями

В ходе тренировки были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения.
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