Собянин рассказал, куда планируют продлить линии московского метро в Подмосковье

О продлении московского метро до крупнейших городов Подмосковья сообщил Сергей Собянин. Семь линий после 2030 года должны пересечь границы МКАД и связать Москву с Химками, Мытищами, Балашихой, Красногорском и другими округами.
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