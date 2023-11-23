Обнаружена записка перед смертью: артист Максим Белецкий скончался в Индии

Тело артиста обнаружили в горячем источнике Максим Белецкий Пресс-служба “Республиканского театра кукол” В возрасте 37 лет в Индии скончался российский актер Максим Белецкий, передаёт информационный портал Республиканского театр кукол Йошкар-Олы на странице «ВКонтакте».
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