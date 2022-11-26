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Обанкротившаяся Саша Черно заявила о взаимовыгодном сотрудничестве с проектом «Дом-2»

Обанкротившаяся Саша Черно заявила о взаимовыгодном сотрудничестве с проектом «Дом-2»

Она рассказала, что вернулась в проект, так как он помогает ей пережить тяжелые времена. Фото: из открытых источников Звезда телестройки «Дом-2» Саша Черно заявила о своем возвращении на проект и заключении «взаимовыгодного» сотрудничества с ним.

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