Обанкротившаяся Саша Черно заявила о взаимовыгодном сотрудничестве с проектом «Дом-2»

Она рассказала, что вернулась в проект, так как он помогает ей пережить тяжелые времена. Фото: из открытых источников Звезда телестройки «Дом-2» Саша Черно заявила о своем возвращении на проект и заключении «взаимовыгодного» сотрудничества с ним.