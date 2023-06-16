ARMY Times: Качество обучения украинских солдат американскими инструкторами оставляет желать лучшего

Украинские солдаты прошли подготовку по программе обучения личного состава армии США по использованию сложных американских военных технологий, но проблемы остаются, заключили следователи Министерства обороны в отчете, опубликованном в четверг.
Украинские солдаты прошли подготовку по программе обучения личного состава армии США по использованию сложных американских военных технологий, но проблемы остаются, заключили следователи Министерства обороны в отчете, опубликованном в четверг.
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