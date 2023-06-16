Аргументы недели

98 693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Николаева
    Это уже точно?! Ну тогда хана.НАТО приняла реше...
  • Svetlana Kuzmina
    "...Парламентарий также отметила, что у Украины «проблемы с Россией», однако Будапешт не должен брать на себя ответст...Румынский сенатор...
  • mark kapustin
    Путин заявил, что...

ARMY Times: Качество обучения украинских солдат американскими инструкторами оставляет желать лучшего

ARMY Times: Качество обучения украинских солдат американскими инструкторами оставляет желать лучшего

Украинские солдаты прошли подготовку по программе обучения личного состава армии США по использованию сложных американских военных технологий, но проблемы остаются, заключили следователи Министерства обороны в отчете, опубликованном в четверг.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх