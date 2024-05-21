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Дефицит мест в детсадах: названы самые проблемные районы Читы

Дефицит мест в детсадах: названы самые проблемные районы Читы

В Чите выявлены самые проблемные районы по обеспечению мест в детских садах. Как сообщил ZAB.RU пресс-секретарь комитета образования города Гэсэр Раднаев, микрорайоны Северный и МЖК, а также улица Красной Звезды испытывают наибольшую потребность в местах для детей дошкольного возраста.

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