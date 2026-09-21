С Нового года заехать в Россию как раньше уже не выйдет. Путин сказал главные слова о мигрантах.

Проблема мигрантов стала политическим фактором. Теперь организованный набор приезжих перестал быть просто благим пожеланием.
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Недоумевающему ведущему можно пояснить, что новые правила вступают с 1 января 2027 года. А "в порядке эксперимента" не означает, что он закончится с окончанием 2030 года. Эксперимент всегда проводят перед тем, как вводить что-то новое. Вот на основании этого эксперимента будут приниматься уже ПОСТОЯННОДЕЙСТВУЮЩИЕ законы с правками, поправками и прочими нюансами. В результате этого эксперимента может выясниться, что в странах Средней Азии, которые в основном и поставляют нам "ценных специалистов", этих самых специалистов с нужной квалификацией не окажется в нужном количестве. И это будет основанием для пересмотра межгосударственных договоров стран членов СНГ в вопросах трудовой миграции. Например : Из Таджикистана нам нужны для работы в России 10 этичных хакеров, 20 водолазов -сварщиков и 1 демонстратор пластических поз. Если есть такие - проходите, берите рукавицы и начинайте работать. Остальные граждане Таджикистана сидите дома и не мешайте России приглашать настоящих специалистов из других стран. 😀.