Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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С Нового года заехать в Россию как раньше уже не выйдет. Путин сказал главные слова о мигрантах.

С Нового года заехать в Россию как раньше уже не выйдет. Путин сказал главные слова о мигрантах.

Проблема мигрантов стала политическим фактором. Теперь организованный набор приезжих перестал быть просто благим пожеланием.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Симаков
Александр Симаковизменено

Недоумевающему ведущему можно пояснить, что новые правила вступают с 1 января 2027 года. А "в порядке эксперимента" не означает, что он закончится с окончанием 2030 года. Эксперимент всегда проводят перед тем, как вводить что-то новое.  Вот на основании этого эксперимента будут приниматься уже ПОСТОЯННОДЕЙСТВУЮЩИЕ законы с правками, поправками и прочими нюансами.  В результате этого эксперимента может выясниться, что в странах Средней Азии, которые в основном и поставляют нам "ценных специалистов", этих самых специалистов с нужной квалификацией  не окажется в нужном количестве. И это будет основанием для пересмотра межгосударственных договоров стран членов СНГ в вопросах трудовой миграции. Например : Из Таджикистана нам нужны для работы в России  10 этичных хакеров, 20 водолазов -сварщиков и 1 демонстратор пластических поз.  Если есть такие - проходите, берите рукавицы и начинайте работать. Остальные граждане Таджикистана сидите дома и не мешайте России приглашать  настоящих специалистов из  других стран. 😀.