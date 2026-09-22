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Курские новости

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В Курске на Сейте убрали три кубометра мусора

В Курске на Сейте убрали три кубометра мусора

В Курске на субботнике по очистке реки Сейм собрали три кубометра мусора, в акции приняли участие более 20 человек.

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