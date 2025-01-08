«Неужели вы дураки?» Натовский адмирал критикует западный бизнес за неохотные инвестиции в ВПК

Британская Financial Times анализирует ситуацию в западном ВПК. Как говорится в статье, акции многих крупных европейских оборонных компаний, включая немецкую Rheinmetall и норвежскую Kongsberg Gruppen, за последний год резко возросли, поскольку увеличилось количество государственных заказов на танки, ракеты и артиллерию, инвесторы также делают ставку на то, что перевооружение НАТО будет способствовать росту доходов в ближайшие годы.