Скончался известный продюсер Альберт Радди, двукратный обладатель премии "Оскар"

Продюсер Альберт Радди, двукратный обладатель премии "Оскар" за фильмы "Крестный отец" (1972) и "Малышка на миллион", скончался в возрасте 94 лет после непродолжительного лечения в медицинском центре Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе.