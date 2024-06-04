Выручка МГКЛ за январь-май увеличилась в 4,7 раза

Группа «МГКЛ», работающая на вторичном рынке высоколиквидных товаров под брендом «Ресейл Маркет», в сегменте ломбардных залоговых займов под брендом «Мосгорломбард» и в сфере оптовой торговли драгоценными металлами под брендом «ЛОТ ЗОЛОТО», сообщает о том, что выручка за первые пять месяцев 2024 года увеличилась в 4,7 раза до 2,56 млрд рублей по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.