В TANK АвтоСпецЦентр Внуково стартовали продажи флагманского внедорожника TANK 700  

Модельный ряд TANK АвтоСпецЦентр Внуково пополнился современным внедорожником TANK 700. Клиенты дилерского центра уже в ноябре смогут оценить все преимущества новинки, которая воплощает в себе смелые дизайнерские решения, новейшие технологии, комфорт и безопасность.