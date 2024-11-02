В TANK АвтоСпецЦентр Внуково стартовали продажи флагманского внедорожника TANK 700  

Модельный ряд TANK АвтоСпецЦентр Внуково пополнился современным внедорожником TANK 700. Клиенты дилерского центра уже в ноябре смогут оценить все преимущества новинки, которая воплощает в себе смелые дизайнерские решения, новейшие технологии, комфорт и безопасность.
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