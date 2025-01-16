В Центре Молодёжи прошел пленум районного Совета ветеранов Новоаннинского района. В повестке обсудили важные вопросы, среди которых отчет о работе Совета за 2024 год и план работы на 2025 год.
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В Центре Молодёжи прошел пленум районного Совета ветеранов Новоаннинского района. В повестке обсудили важные вопросы, среди которых отчет о работе Совета за 2024 год и план работы на 2025 год.