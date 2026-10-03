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Снегурочка СССР Евгения Филонова разносила почту и умерла, глядя на падающий снег

Снегурочка СССР Евгения Филонова разносила почту и умерла, глядя на падающий снег

В декабре 1988 года Евгения Филонова попросила близких открыть окно, одеть её и оставить одну. Ей просто хотелось посмотреть, как падает снег.

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