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Царьград

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В Ростове арестован второй фигурант стрельбы в ресторане

В Ростове арестован второй фигурант стрельбы в ресторане

В Ростове-на-Дону заключён под стражу второй фигурант дела о стрельбе в ресторане «Магадан». Срок содержания под стражей для мужчины определён на два месяца.

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