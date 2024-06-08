Компания Dacia сделала экстремальный багги Sandrider серийной моделью

В 2025 году в ралли-марафоне «Дакар» с заводской командой дебютирует марка Dacia. Румынский автопроизводитель выставит три экипажа на багги Sandrider, которым предстоит управлять опытным пилотам — легенда «Дакара» катарец Нассер Аль-Аттия, легенда WRC француз Себастьен Лёб и опытная испанская пилотесса Кристина Гутьеррес Эрреро.