Компания Dacia сделала экстремальный багги Sandrider серийной моделью

В 2025 году в ралли-марафоне «Дакар» с заводской командой дебютирует марка Dacia. Румынский автопроизводитель выставит три экипажа на багги Sandrider, которым предстоит управлять опытным пилотам — легенда «Дакара» катарец Нассер Аль-Аттия, легенда WRC француз Себастьен Лёб и опытная испанская пилотесса Кристина Гутьеррес Эрреро.
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