Финляндия отправила Украине новейшие образцы вооружений

Рассказал начальник управления военной экономики страны Микко Хейсканен Финляндия в рамках оказания военной помощи Украине поставляет новейшие образцы оборонной техники, сообщил агентству STT начальник управления военной экономики финских Вооруженных сил, генерал-лейтенант Микко Хейсканен.
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