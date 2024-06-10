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Петербургский дневник

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Финляндия отправила Украине новейшие образцы вооружений

Финляндия отправила Украине новейшие образцы вооружений

Рассказал начальник управления военной экономики страны Микко Хейсканен Финляндия в рамках оказания военной помощи Украине поставляет новейшие образцы оборонной техники, сообщил агентству STT начальник управления военной экономики финских Вооруженных сил, генерал-лейтенант Микко Хейсканен.

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