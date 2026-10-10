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Царьград

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В Челябинске 11 октября перекроют центр ради крестного хода

В Челябинске 11 октября перекроют центр ради крестного хода

В Челябинске 11 октября с 06:00 до 10:00 из-за крестного хода от мемориала «Золотая гора» до собора Рождества Христова перекроют улицы 250-летия Челябинска, Академика Макеева и проспект Родионова, поэтому автобусы № 2, 8, 9, 24 и 31 поедут в объезд через Чурилово, Шершни, Братьев Кашириных, Салавата Юлаева и другие улицы.

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