Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 245 подписчиков

Самые низкие зарплаты в России, заработки электромонтажников и очередной минимум безработицы

Самые низкие зарплаты в России, заработки электромонтажников и очередной минимум безработицы

1. Мы часто обсуждаем с вами профессии с высокими зарплатами — айтишников, курьеров и так далее. А вот данные о специальностях, где зарплаты низки (ссылка): Наименьшие заработные платы в России получают дворники, уборщики, воспитатели и няни, а также учителя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх