Самые низкие зарплаты в России, заработки электромонтажников и очередной минимум безработицы

1. Мы часто обсуждаем с вами профессии с высокими зарплатами — айтишников, курьеров и так далее. А вот данные о специальностях, где зарплаты низки (ссылка): Наименьшие заработные платы в России получают дворники, уборщики, воспитатели и няни, а также учителя.