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Татар-информ

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Работодатели Татарстана предлагают более 102 тыс. вакансий

Работодатели Татарстана предлагают более 102 тыс. вакансий

В настоящее время работодатели Татарстана предлагают более 102 тыс. вакансий. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

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