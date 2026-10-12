В настоящее время работодатели Татарстана предлагают более 102 тыс. вакансий. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.
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