Павел Дуров в ожидании суда ищет дорогое съемное жилье в Париже

Поиском дорогого съёмного жилья во французской столице озабочен недавно выпущенный из-под ареста под залог решением парижского суда, бизнесмен Павел Дуров, об этом 2 сентября сообщает издание Paris Match.
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