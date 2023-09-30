Герман Клименко назвал риски контроля силовиками баз данных «Яндекса» и VK

Татьяна Романова И на солнце есть пятна:) Человеки могут быть абсолютно честными в плане соблюдения закона, но при этом удивительно наивными, когда дело касается их личной жизни. Выкладывая на свою страницу в инете интимные фото, или ведя переписку, которая не должна стать достоянием общественности, по простоте душевной полагают, что пароль, или замочек на аккаунт надежно защитит их от посягательств посторонних. Какое заблуждение! Спецы вскрывают банковские базы данных, а уж нарыть компромат на соседа, который втайне от жены бегает к любовнице- раз плюнуть. Тряси потом этого соседа, пока не выдохнется))) Но это детские игры в сравнении с тем, какое досье можно нарыть на серьезных людей...

ВП Виктор Попов Уважаемые! Зачем какая то "Колючка!" на Границе? Иль НЕНАДЁЖНЫЕ "Браслеты!" на Ногах? И. И. "просмотрит!" в Интернете "БИТЫ" Охранке, "нужные!" Все ДАННЫЕ ПОДАСТ! И Голливуд, как Видно, "ОТДЫХАЕТ" Его ВИДАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ(!) Подпирает!!! Кто НЕНАВИДИТ Демократию? Лишь, Тот, Кому РАССЛАБИТСЯ .... НЕ Даёт!!!