Ассоциация больших данных, в которую входят такие компании, как «Яндекс», VK, «Ростелеком» и «МегаФон» высказала свое недовольство законопроектом российского правительства о контроле силовых структур за базами персональных данных.
Герман Клименко назвал риски контроля силовиками баз данных «Яндекса» и VK
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Татьяна Романова
И на солнце есть пятна:) Человеки могут быть абсолютно честными в плане соблюдения закона, но при этом удивительно наивными, когда дело касается их личной жизни. Выкладывая на свою страницу в инете интимные фото, или ведя переписку, которая не должна стать достоянием общественности, по простоте душевной полагают, что пароль, или замочек на аккаунт надежно защитит их от посягательств посторонних. Какое заблуждение! Спецы вскрывают банковские базы данных, а уж нарыть компромат на соседа, который втайне от жены бегает к любовнице- раз плюнуть. Тряси потом этого соседа, пока не выдохнется))) Но это детские игры в сравнении с тем, какое досье можно нарыть на серьезных людей...
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7 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые! Зачем какая то "Колючка!" на Границе? Иль НЕНАДЁЖНЫЕ "Браслеты!" на Ногах? И. И. "просмотрит!" в Интернете "БИТЫ" Охранке, "нужные!" Все ДАННЫЕ ПОДАСТ! И Голливуд, как Видно, "ОТДЫХАЕТ" Его ВИДАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ(!) Подпирает!!! Кто НЕНАВИДИТ Демократию? Лишь, Тот, Кому РАССЛАБИТСЯ .... НЕ Даёт!!!
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6 час.
Андрей Саввин
"Представим, что они отдали свои базы данных силовикам, и те не просто их смотрят (Бог с ним, представим, что это необходимо для ловли преступников и защиты детей от наркотиков), но еще и вносят в них изменения!" - вот это и страшно. "Вносить изменения". А слабо вдруг оказаться владельцем скажем, крамольного контента? А сам ни сном, ни духом, и доказать ничего не можешь. За тебя внесли.
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12 мин.
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