Скончалась актриса Мэри Ривера из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)

Актриса Мэри Ривера скончалась в возрасте 82 лет после инсульта, который привел её в кому. Родственники приняли решение отключить её от аппарата жизнеобеспечения, поскольку врачи предупредили, что даже в случае выхода из комы здоровье актрисы не восстановится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии