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FiNE NEWS

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Скончалась актриса Мэри Ривера из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)

Актриса Мэри Ривера скончалась в возрасте 82 лет после инсульта, который привел её в кому. Родственники приняли решение отключить её от аппарата жизнеобеспечения, поскольку врачи предупредили, что даже в случае выхода из комы здоровье актрисы не восстановится.

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