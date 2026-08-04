Скончалась актриса Мэри Ривера из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)

Актриса Мэри Ривера скончалась в возрасте 82 лет после инсульта, который привел её в кому. Родственники приняли решение отключить её от аппарата жизнеобеспечения, поскольку врачи предупредили, что даже в случае выхода из комы здоровье актрисы не восстановится.