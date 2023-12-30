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Обзор сил ядерного сдерживания РФ-2023

Обзор сил ядерного сдерживания РФ-2023

Обзор сил ядерного сдерживания РФ-2023В конце года самое время подбить баланс по российским СЯС, благо, и официальной информации изрядно добавилось.

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