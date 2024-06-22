В США заметили отставание от КНР по темпам модернизации флота

О новых возможностях ВМС НОАК пишет Центр стратегических исследований в Вашингтоне. Аналитический ресурс отметил, что, если Китай продолжит пополнять военно-морской флот нынешними темпами, а Соединенные Штаты не приведут в адекватный вид свою судостроительную отрасль, у КНР есть куда больше шансов выйти победителем из настоящей войны.