Обзор трёх десятилетий экспериментов показал, как ожидания и скрытое внимание заставляют мозг создавать убедительную картину событий, которых в действительности не было Фокусник показывает пустые руки, изображает манипуляции с невидимым предметом — и заставляет зрителей поверить, что тот исчез.