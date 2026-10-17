Обзор трёх десятилетий экспериментов показал, как ожидания и скрытое внимание заставляют мозг создавать убедительную картину событий, которых в действительности не было Фокусник показывает пустые руки, изображает манипуляции с невидимым предметом — и заставляет зрителей поверить, что тот исчез.
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