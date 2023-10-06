СК РФ предъявил обвинения бывшим генпрокурору Украины и секретарю СНБО

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения бывшим секретарю СНБО Украины Андрею Парубию, генеральному прокурору страны Олегу Махницкому, а также председателю Государственной пограничной службы Николаю Литвину в гибели людей в Донбассе в 2014 году.