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Отклонена вторая апелляция «Барселоны» на дисквалификацию Левандовского. Роберт пропустит три матча Ла Лиги, в том числе с «Атлетико»

«Барселоне» не удалось изменить ситуацию с дисквалификацией Роберта Левандовского. Административный суд по делам спорта (TAD) отклонил вторую апелляцию каталонцев на решение о трехматчевой дисквалификации польского нападающего в чемпионате Испании.

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