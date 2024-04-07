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Лыжи. Финал Кубка России. Большунов выиграл общий зачет мини-тура, Коростелев – 2-й, Червоткин – 3-й

Александр Большунов выиграл общий зачет мини-тура в финале Кубка России. Мини-тур состоял из конькового спринта, коньковой гонки преследования на 15 км, классической «разделки» на 15 км и масс-старта в гору на 10 км.

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