Лыжи. Финал Кубка России. Большунов выиграл общий зачет мини-тура, Коростелев – 2-й, Червоткин – 3-й

Александр Большунов выиграл общий зачет мини-тура в финале Кубка России. Мини-тур состоял из конькового спринта, коньковой гонки преследования на 15 км, классической «разделки» на 15 км и масс-старта в гору на 10 км.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии