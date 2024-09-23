ИИ снимает показания счетчиков ЖКХ. За 0,1 секунды

ИИ обучили быстро считывать данные со счетчиков ЖКХ за 0,1 секунды\u000D\u000AРоссийская компания Smart Engines представила новую разработку — искусственный интеллект (ИИ), способный считывать показания счетчиков ЖКХ с высокой скоростью и точностью.
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