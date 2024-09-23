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    А туалетную бумагу для женщин с длинными ногтями тоже будут выпускать??Tippy Type сделал...

ИИ снимает показания счетчиков ЖКХ. За 0,1 секунды

ИИ снимает показания счетчиков ЖКХ. За 0,1 секунды

ИИ обучили быстро считывать данные со счетчиков ЖКХ за 0,1 секунды\u000D\u000AРоссийская компания Smart Engines представила новую разработку — искусственный интеллект (ИИ), способный считывать показания счетчиков ЖКХ с высокой скоростью и точностью.

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