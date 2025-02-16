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McDonald’s, Coca-Cola и Apple: западные компании готовятся к возращению в Россию

McDonald’s, Coca-Cola и Apple: западные компании готовятся к возращению в Россию

Это стало возможным после разговора Путина и Трампа. PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike, Ford и ряд других американских компаний, вероятно, станут одними из первых, кто возобновит свою деятельность в России.

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