«Не было в нашем десятилетии»: Олешко о том, как изменилось российское кино

Как изменился российский кинематограф за последнее время, порассуждал заслуженный артист РФ Александр Олешко за кулисами церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», прошедшей в Первом павильоне «Мосфильма».
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