В Удмуртии инженеры ЦВО отработали разминирование железнодорожного тоннеля

По замыслу занятия перед военнослужащими стояла задача о проведении на освобожденной от условного противника территории инженерной разведки железнодорожных путей, необходимых для дальнейшего передвижения по ним эшелона с техникой.
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