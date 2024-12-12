🎅 В Ялте открыли почту Деда Мороза Ящики установлены в центре города: на первом этаже ТЦ «Фонтан» и в фойе ТЦ «Дом торговли», сообщили в пресс-службе администрации Ялты.
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🎅 В Ялте открыли почту Деда Мороза Ящики установлены в центре города: на первом этаже ТЦ «Фонтан» и в фойе ТЦ «Дом торговли», сообщили в пресс-службе администрации Ялты.