Суд в Москве назначил запрет определенных действий основательнице «Дома с маяком»

Суд в Москве назначил запрет определенных действий сроком до 30 октября учредительнице благотворительного фонда «Дом с маяком», помогающего тяжелобольным детям, подросткам и молодым взрослым, Лиде Мониаве, сообщили в пресс-службе судов столицы.
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