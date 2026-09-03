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Суд в Москве назначил запрет определенных действий основательнице «Дома с маяком»

Суд в Москве назначил запрет определенных действий основательнице «Дома с маяком»

Суд в Москве назначил запрет определенных действий сроком до 30 октября учредительнице благотворительного фонда «Дом с маяком», помогающего тяжелобольным детям, подросткам и молодым взрослым, Лиде Мониаве, сообщили в пресс-службе судов столицы.

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